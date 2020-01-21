عبد المهدي لوزير الدفاع الإيطالي: على الدول احترام سيادة العراق وأمنه

أعرب رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جوريني والوفد المرافق له، عن اعتزازه بـ"العلاقات العراقيّة الإيطاليّة، وتعزيز التعاون العسكري وتطوّرات الأزمة الإقليميّة"، لافتًا إلى "أهميّة استمرار التعاون ودعم القدرات العسكرية والأمنية العراقية في مجال التدريب".

وركّز على "أهميّة أن تَحترم الدول سيادة العراق وأمنه واستقراره، وأنّ ​الحكومة العراقية​ ماضية بإقامة علاقات الصداقة والتعاون مع جميع الدول المجاورة والصديقة على أساس الإحترام المتبادل".

من جهته، أعرب وزير الدفاع الإيطالي عن دعم حكومة بلاده لأمن العراق واستقراره وسيادته الوطنيّة وعزم الحكومة الإيطالية على الوقوف مع العراق، خصوصًا في هذه الظروف الحسّاسة وتعزيز موقفه انسجامًا مع العلاقات المتميّزة والمتنامية بين البلدين، وحرصها على توسيع التعاون مع العراق وتلبية احتياجات القوات العسكرية والأمنية في مجالات التسليح والتدريب". وأشاد بـ"مواقف الحكومة العراقية في محيطها الاقليمي وتحقيق أمن واستقرار العراق وإبعاده عن الصراعات الدولية".