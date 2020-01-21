ابو سليمان: حراك حلبا أثبت انه متى وجدت النية يمكننا وقف الهدر

وجه ​وزير العمل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​كميل أبو سليمان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تحية لحراك حلبا الذي أوقف ​شاحنات​ عبرت ​معبر العبودية​، وكشف ان حمولتها لا تتطابق مع البيانات الجمركية فأثبت انه متى وجدت النية يمكننا ضبط المعابر الشرعية ووقف الهدر".

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