مراد: بظل أنين شعبنا المحق ألا يستحق لبنان التضحية لإنتاج حكومة كفاءات؟

تساءل ​وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية​ في ​​حكومة​​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد،​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "وفي ظل أنين شعبنا المحق والمستمر جراء التدهور المالي والإقتصادي الحاصل، ألا يستحق ​لبنان​ التضحية والعمل الجدي لإنتاج حكومة كفاءات منسجمة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولا تستحق ​المقاومة​ من البعض لمساعدتها في تنفيس الإحتقان ومعالجة الأزمات كي تتفرغ لمواجهة العدو والهجمة الخارجية عليها"؟.

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