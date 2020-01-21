الجديد: تذليل العقد الحكومية بمنح أرسلان أربع حقائب وزارية

أفادت قناة "الجديد" عن "تذليل العقد الحكومية بمنح رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أربع حقائب وزارية: الشؤون الاجتماعية، الإعلام، ​السياحة​ وشؤون ​النازحين​".

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