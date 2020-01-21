الكتائب: للذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة فورا لإعادة تكوين السلطة السياسية

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب ​سامي الجميل​، حيث اكد المجتمعون "أهمية الذهاب الى ​انتخابات​ نيابية فورا لإعادة تكوين ​السلطة​ السياسية من ​مجلس النواب​ الى ​الحكومة​ وصولا الى ​رئيس الجمهورية​، ووضع اقتراح قانون تقصير ولاية مجلس النواب المقدم من ​كتلة الكتائب​ على رأس جدول أعمال اي جلسة تشريعية مقبلة للتصويت عليه لما لهذا الطرح من آثار ايجابية على الشارع الثائر والأمل بولادة ​لبنان​ جديد".

ورأى المكتب ان "أحزاب السلطة تستمر في لعبة ​المحاصصة​ التي تمتهن وها هو المسار الحكومي فصل جديد من فصول اللامسؤولية واضاعة الوقت اكراما لفريق سياسي من هنا أو ​طائفة​ من هناك او حتى محور اقليمي طامع بجر لبنان الى صراعاته العبثية"، مستغرباً "هذا الاستهزاء بمصير اللبنانيين"، داعيا" الى "استمرار الضغط بكل الوسائل السياسية والسلمية ليصار الى تشكيل حكومة كفوءة ومستقلة عن كل الأحزاب والسياسيين".