مكتب الصفي ينفي إقفال "مركز الصفدي الثقافي"

رد المكتب الإعلامي للوزير والنائب السابق ​محمد الصفدي​ في بيان على ما يتم تناقله من ​أخبار​ مغلوطة عن إقفال "​مركز الصفدي الثقافي​"، مؤكدا ان "الاستاذ محمد الصفدي الذي كان رياديا ورؤيويا في تأسيس "مركز الصفدي الثقافي" في ​طرابلس​ عام 2005، ينطلق اليوم ومن الرؤيوية نفسها كي يواكب تطورات العصر، وأهداف ​الأمم المتحدة​ 2030 للتنمية المستدامة. لذا يتم العمل اليوم على تحويل المركز إلى حاضنة تنموية لشابات وشباب المدينة، تتماشى مع التطورات التكنولوجية والرؤية المستقبلية للعالم والمنظمات الدولية نحو تمكين ​الشباب​ وتدريبهم، كي يلعبوا دورا في تنمية مجتمعاتهم وبالتالي المساهمة في بناء وطنهم ومستقبلهم".

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