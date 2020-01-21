رئيس تجمع صناعيي البقاع: لإسقاط الدعاوى في حق الصناعيين

طالب رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا أبو فيصل، بـ"ضرورة إسقاط الدعاوى المقامة في حق صناعيي المنطقة خصوصا بعد إعلان ​وزارة الصناعة​ عن "صفر تلوث" في ​نهر الليطاني​ بحسب التقارير الصادرة عنها وعن ​مصلحة الليطاني​"، متأملاً أن "تنتهي قريبا معاناة الصناعيين الذين يحرصون على سلامة المعايير الدولية في إنتاجهم، إضافة الى تطبيقهم كل المواصفات البيئية من خلال تركيب محطات تكرير جديدة"، مشددا على أن "الصناعيين حريصون على الإستمرار بصفر تلوث صناعي في مصانعهم، وهم يعلنون تضامنهم مع أهالي قرى مجرى الليطاني لأن معركتنا سوياً لرفع ​تلوث نهر الليطاني​ من ​المياه​ الآسنة ومن مجاري القرى والمدن البقاعية".

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