NBN:دياب ينتظر اكتمال الأسماء قبل أن يتوجه لقصر بعبدا لإعلان الحكومة

أفادت قناة الـ"NBN" بأن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ ينتظر اكتمال الأسماء قبل أن يتوجه الى ​قصر بعبدا​ لإعلان الحكومة العشرينية. إضغط للمزيد

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