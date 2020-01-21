علي حسن خليل: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

اعلن وزير المال يفي ​حكومة​ تصريف الأعمال ​علي حسن​ خليل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة ورئيس مجلس النواب نبيه بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم وتيار ​المردة​ جزء منها و​حزب الله​ لم يتخلَ عن دوره الإيجابي أبداً".

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