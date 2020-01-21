عوارض الوباء ظهرت.. هل وصل "الفيروس الغامض" إلى أستراليا؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إجراءات صحية ستتخذ بحق رحلات جوية قادمة من الصين

وأفاد المتحدث باسم دائرة الصحة في كوينزلاند أن الرجل عاد مؤخراً من مدينة ووهان وسط الصين، التي يعتقد أنها مركز تفشّي فيروس كورونا المتسبب بالوباء، والذي أصاب 218 شخصًا حتى الآن، ويعتقد أنه أسفر عن 4 حالات وفاة على الأقل.

وأفادت كبيرة مسؤولي الصحة في كوينزلاند، جينيت يانغ، أن المصاب يتعافى في منزله في مدينة بريزبين (شمال شرق) حيث تنتظر السلطات الصحية نتائج التحاليل لتحديد إن كان أصيب بالفيروس الجديد.

وتأتي الأنباء عن أول إصابة مشتبهة بالفيروس في أستراليا في وقت أعلنت البلاد أنها ستبدأ باتّخاذ اجراءات صحية بحق المسافرين الواصلين إلى سيدني من ووهان، اعتباراً من الخميس.

أخبار ذات صلة

وسيستقبل مسؤولون في الصحة والأمن الحيوي القادمين إلى سيدني في المطارات ليسلموهم كتيبات باللغتين الإنجليزية والصينية تحث الأشخاص الذين يشتبهون بأنهم أصيبوا بالمرض أو يعانون من أي عوارض على التعريف عن أنفسهم.

Advertisements

وهناك ثلاث رحلات جوية كل أسبوع بين ووهان وأستراليا، تصل جميعها إلى سيدني.

وقال كبير مسؤولي الصحة في أستراليا بريندان مورفي إنه قد يتم توسيع البرنامج الصحي ليشمل رحلات أخرى قادمة من الصين على متنها عدد كبير من الركاب الواصلين من ووهان، لكنه أضاف أن ذلك لن يضمن منع تفشي الوباء في البلاد.

أخبار ذات صلة

وقال للصحفيين في كانبيرا: "قد لا تظهر العوارض على العديد من الأشخاص (الحاملين للفيروس). المسألة تتعلق بتحديد من هم أكثر عرضة للإصابة والتأكّد من أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة يعلمون بالأمر ويعرفون كيفية الحصول على الرعاية الطبية" اللازمة.

وأضاف: "لا توجد طريقة لمنع دخول (الفيروس) إلى البلاد إذا اتسعت رقعة" انتشاره، لكنه شدد على أن الخطر "منخفض نسبيًا" بالنسبة للأستراليين وأن لا داعٍ للذعر".