شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يحذر من حروب الجيل الرابع: تؤثر سلبا على العقول عن طريق الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة إعلامية موسعة عن الشائعات و مخاطرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمركز الخارجة.

وأكدت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمين التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الندوة عقدت بمقر قاعة على حريف بمدينة الخارجة، بحضور جميع كوادر وقيادات الحزب، ولفيف من أبناء المحافظة والمختصين بوسائل الأعلام والسوشيال ميديا وذلك في إطار خطة الحزب وأمانة التدريب والتثقيف السياسي المركزية بالحزب بتوعية كوادر الحزب بمخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها، حيث جري عقد ندوات مماثلة على مستوى الجمهورية من خلال أمانات التدريب والتثقيف السياسي على مستوى جميع المحافظات.

أضافت آلاء، أن الندوة بعنوان "السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة"، تتناول من خلال متخصصين، مفهوم الإعلام الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع وسلبياتها وعلاقتها بنشر الإشاعة، والجرائم الإلكترونية وطرق مواجهتها.

ولفتت إلي، أن الندوة تناولت شرحا مفصلا عن مفهوم الإشاعة ودور الاعلام في مواجهتها، في كلمة مدير عام الإذاعة المحلية، وطرق مواجهة الشائعة والتصدي لها عبر الفيس بوك، وتاريخ الشائعات وأثرها المدمر علي المجتمع في كلمة عمرو سعيد مغيرب، خبير حاسب آلي، وسوشيال ميديا، والإجراءات القانونية والتشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية والعقوبات الخاصة بجرائم النشر في كلمة لأحمد عبد الحفيظ، محامي بمركز الخارجة.

كما نظم الحزب ندوة بعنوان السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة، والتى تنظمها أمانة التدريب والتثقيف للحزب بمحافظة أسيوط،

وأكد أحمد ثابت استاذ السلوكيات بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، أن أخطر ما تتعرض له الدول وخاصة النامية بسبب السوشيال ميديا هي انتشار حروب الجيل الرابع والتي أصبحت تؤثر بالسلب علي العقول عن طريق الشائعات.

وأضاف "ثابت"، خلال كلمته، أن الواي فاي المنتشر يمثل خطر علي مستخدمي الانترنت وذلك لانه يعطي حق تصرف الغير في شئون الشخص مما نتج عنه حدوث الكثير من المشاكل نتيجة ارتكاب جرائم إلكترونية.

وأوضح، أن حروب الشائعات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لها تاثير على المرونه الذهنيه وتحريك المشاعر والتحكم في العقول مما جعل الكثير من المجتمع يصبح انفعالي بدرجة كبيرة.

وأضاف، أن الشائعات الإلكترونية لها تأثير في العلاقات بين الدول وذلك باستخدام الشائعات الزاحفه وشائعات العنف، والشائعات الغامضه وكشف ثابت خلال الندوة ان الدوله المصرية تعرضت لزيادة نسبة الشائعات من 2014 بنسبة 3.3٪ الي 37.7٪ وذلك في مجالات الاقتصاد والصحه والتعليم والتموين.

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وتابع:" أن أخطر الإشاعات في ذلك التوقيت هي ما يستخدمها ويديرها النخبه وذلك لتحقيق مكاسب سياسية وماديه وذلك كما حدث مع حزب مستقبل وطن والذي مؤخرا بسرعة ترويج الاشاعه ضده رغم حدوث خطأ فردي غير مقصود وأوضح أن مواجهة الشائعات تتطلب سرعة خروج التصريحات الرسمية من الجهات المختصة لتأكيد او نفي المعلومات المتداولة وذلك بنشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي ".

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور محمد حسين موسي مدرس القانون الجنائي بجامعة اسيوط ان عصر الثورة الحديثة التي افرزت الحاسب الآلي والالكترونيات نتج عنها قيام مجموعه غير قليلة من ارتكاب جرائم معلوماتيه أصبح لها تأثير سلبي علي المجتمع وعليه صدر قانون الجرائم الإلكترونية والذي اعطي الحق للمحكمة الجنائيه حجب اي موقع إلكتروني يسئ للمواطن أو الدولة إضافة إلى فرض غرامات مالية تصل الي 20 مليون جنيه وحبس من ثلاثة شهور وقد يصل إلى الاشغال الشاقه.

وطالب موسى من يتعرضون للجرائم الإلكترونية إثبات الجريمة بالتوثيق الرسمي وذلك بطبع دلائل الجريمة وتحرير محضر رسمى للحفاظ على الحقوق.

ومن جانبها قالت ريهام الحفناوي امين التدريب والتثقيف بالمحافظة انه في إطار تفعيل دور أمانة التدريب والتثقيف بتوعية المواطنين بما يتواكب مع مشاكل العصر الحديث تم تنظيم هذه الندوة بحضور كوادر الحزب من مختلف مدن وقري المحافظة وحضور امناء التدريب والتثقيف علي مستوي المحافظة

وأضافت إنه سوف يتم تعميم هذه الندوه علي جميع المراكز والاقسام والوحدات الحزبية لمواجهة الشائعات التي تتعرض لها البلاد من ناحية والأشخاص من ناحية أخري.

وفى ضوء سياسة الحزب التي تستهدف الإهتمام بالمرأة المصرية وتعظيم دورها في خدمة المجتمع، نظمت أمانة الحزب بمركز الحوامدية ندوة حول نشر الوعى لدى السيدات فى المراكز والقرى والاحياء وتوفير كل سبل الأمان ونشر مدى أهمية الفحص الطبى المبكر للثدى.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب، أمين الحزب بالحوامدية، إن الندوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات عادل ناصر أمين الحزب بمحافظه الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة، بتفعيل دور الثقافة والوعى والطمأنينة بين السيدات وسرعة إقامة فاعليات عن أهمية تثقيف السيدات بفحص الثدى.

وأكد "أبو الدهب"، على أن مثل هذه الفاعليات تعمل على نشر الوعى والحفاظ على الصحه وأننا نسعى لفحص أكبر عدد ممكن من السيدات فى هذه الفاعليه بعد نشر مدى أهميتها للسيدات.

ومن جانبها، أوضحت هويدا طلال، أمينة المرأة بالحوامدية، إن الندوة تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية المثقفات الصحية بوحدة أم خنان، وركزت على أهمية وتنظيم الاسره والإعلان عن حمله لفحص الثدى ومدى أهمية المشاركة والاطمئنان على الصحة، مشيرةً إلى أن ذلك يتم فى إطار تنفيذ خطة العمل العامة بالحزب للاطمئنان على السيدات وأننا نسعى بكل قوة لنشر الوعى والثقافة.