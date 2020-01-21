فريق حسنية أگادير يعلن انفصاله عن المدرب “فاخر” لدواع “قاهرة”

أعلن فريق حسنية أگادير لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن الإطار الوطني محمد فاخر، الذي تعاقد معه في نونبر الماضي، خلفا للأرجنتيني ميغيل غاموندي.

وأصدر الفريق السوسي بلاغا، جاء فيه: “تفاعلا مع ما يعيشه النادي وجميع مكوناته وعلى رأسها الجماهير الغيورة، فقد تم إبلاغ محمد فاخر بقرار الإنفصال عنه لدواع قاهرة”.

وأكد بلاغ الحسنية، أن إدارة النادي ستتخذ في محطات مقبلة، قرارات من شأنها توفير الظروف المواتية للنجاح، وتحقيق النتائج المرجوة، والتحام كل الفعاليات.

وطالب الفريق الأگاديري عبر بيانه، الموقع من طرف رئيس النادي الحبيب سيدينو، الجماهير بالحضور بكثافة، ومواصلة تشجيع اللاعبين، في أجواء رياضية، من أجل مصلحة الحسنية وأنصارها.

يذكر أن حسنية أگادير، يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية برصيد 9 نقاط، جمعها الفريق من فوزين، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 7 مناسبات، علما أن زملاء البركاوي يتصدرون المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف” بمجموع 10 نقاط.