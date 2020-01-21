مغاربة في فرنسا ينتجون فيلما يحاكي معاناتهم

اختار عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، إنجاز فيلم سينمائي يعالج قضايا المغاربة المهاجرين في الديار الفرنسية بعنوان “le cercle des maures”.

ويتكون طاقم الفيلم، من عدد من المغاربة المقيمين في مدينة لاجولي، ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وهم زين العابدين أيت بها، الذي كتب السيناريو.

فيما تكلف بالجانب المتعلق بالصورة كل من مالك شايب، وسعيد مفتاحي، أما الموسيقى التصويرية فتكلف بها يوسف العلوي، وكان الاخراج لآلان كوريس.

ويتحدث الفيلم المذكور عن مشاكل المهاجرين، خصوصا المغاربة، في قصة تتشابك فيها العديد من الأحداث، التي تبرز ما يواجهه في بلاد المهجر.

ويرتقب أن يعرض الفيلم لأول مرة، في 28 مارس المقبل، بقاعة سينما “لو شبين” في مدينة لاجولي.