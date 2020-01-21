للمرة الثانية على التوالي.. المغرب يغيب عن تصنيف “مؤشر بلومبرغ للابتكار”

غاب المغرب عن التصنيف الجديد لـ”مؤشر بلومبرغ للابتكار” للمرة الثانية على التوالي، ورغم تصنيفه ضمن الاقتصادات الأكثر ابتكارا منذ سنوات قليلة، فإنه احتل الرتبة الأخيرة بين خمسين دولة شملها المؤشر، خلال سنة 2018، وذلك بمعدل 44،48 نقطة، فيما احتل الرتبة 48 سنة 2017.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة لائحة ترتيب الدول العربية، حيث تقدمت من المركز 46 في 2019 إلى المركز 44 في التصنيف الجديد، الذي شمل 60 دولة، إذ حلت في الرتبة 30 في مؤشر الإنتاجية الفرعي، والرتبة 32 في مؤشر القيمة المضافة للتصنيع، والرتبة 36 في مؤشر كثافة الأبحاث والتطوير الفرعي.

وحلت الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، متفوقة على دول مثل الأرجنتين، والبرازيل، وقبرص، وجنوب إفريقيا، والهند، فيما حلت تونس في المركز 52، والسعودية في المرتبة 53، كما شمل التصنيف لأول مرة 4 اقتصادات جديدة، بما فيها الجزائر في الرتبة 49، ومصر في الرتبة 58، بالإضافة إلى كازاخستان، وماكاو.

أما عالميا، فاستطاعت ألمانيا أن تحجز لنفسها المقعد الأول ضمن أكثر البلدان إبداعا، لتنهي بذلك ست سنوات من تربع كوريا الجنوبية على هذا المركز، حيث حلت هذه الأخيرة في الرتبة الثانية، فيما قفزت سنغافورة إلى المركز الثالث، لتعود بذلك إلى مركزها منذ عامين، تلتها كل من سويسرا، والسويد، وإسرائيل، وفنلندا، والدنمارك.

Advertisements

وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية من المركز الثامن ضمن تصنيف العام الماضي إلى الرتبة التاسعة في هذا التصنيف، في وقت كانت تتصدر فيه لائحة أكثر الاقتصادات ابتكارا عند إطلاق مؤشر بلومبرغ أول مرة في 2013.

ويلقي التصنيف الضوء على قدرة الاقتصادات على الابتكار، وهو الموضوع، الذي سيتطرق له منتدى دافوس لهذه السنة، حيث ستجري أوراش هذا الحدث الاقتصادي العالمي بسويسرا، على مدار أربعة أيام، منذ 21 يناير الجاري.

ويطفئ مؤشر بلومبرغ للابتكار عامه الثامن، حيث يحلل تموقع اقتصاد بلدان العالم وفق عدة معايير، ومقاييس، بما فيها الإنفاق على البحث، والتطوير، والقدرة على التصنيع، وتركيز الشركات العامة ذات التقنية العالية.