لمجرد بين أحضان والديه..”لقطة مميزة” في بداية عودته إلى الحفلات – فيديو

بعد المحنة، التي أمضاها في فرنسا، وبعده عنهما في أوقات كثيرة، اصطحب لمجرد والديه، الفنانين البشير عبدو، ونزهة الركراكي، معه إلى دبي في الإمارات، وجدة في السعودية، ليعيشا رفقته إحساس عودته إلى المسارح، التي غاب عنها ما يقارب 3 سنوات.

وشارك لمجرد على قناته في “يوتوب”، ليلة أمس الاثنين، كواليس حفليه، وتضمنت مشهدا، ظهر فيه وهو يسير متوسطا والديه، في لقطة تحمل معاني كثيرة.

وأحيى لمجرد حفله في دبي، قبل أسبوع، ولقي حضورا جماهريا كثيفا، حج للاستمتاع بأغانيه رفقة الفنان المصري محمد رمضان.

وعاد لمجرد إلى الإمارات مرة أخرى، بعدما غادرها إلى السعودية لإحياء حفل آخر، وذلك بفضل حصوله على ترخيص من القضاء الفرنسي، يسمح له بالسفر لإحياء حفلات، على الرغم من عدم صدور حكم نهائي في قضيته إلى حدود الساعة.