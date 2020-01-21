لجنة الكنيست تناقش "حصانة نتنياهو" في ست جلسات خلال أسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت اللجنة المنظمة للكنيست، اليوم الثلاثاء، أنها ستناقش طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الفساد، في ست جلسات تبدأ يوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير الجاري.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئيس اللجنة المنظمة للكنيست وعضو الكنيست عن "كاحول لافان"، آفي نيسنكورين، أوضح من خلاله أن مداولات لجنة الكنيست في طلب الحصانة الذي تقدم به نتنياهو ستجري على مدار ست جلسات، تبدأ في 30 كانون الثاني/ يناير الجاري وتنتهي يوم الخميس السادس من شباط/ فبراير المقبل

يشار إلى أن المناقشات ستتم فقط إذا ما تمت المصادقة على تشكيل لجنة الكنيست، الأسبوع المقبل، خلال الجلسة التي ستعقد للهيئة العامة للكنيست.

ويلتئم الكنيست بكامل هيئته، يوم الثلاثاء المقبل، للمصادقة على تشكيل لجنة الكنيست، التي ستنظر في حصانة نتنياهو. وقال المكتب الإعلامي للكنيست، أمس الإثنين، إن رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، اتخذ القرار بعقد جلسة الكنيست، استجابة لطلب 25 من أعضاء الكنيست الـ120.

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، أعلن في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

Advertisements

وفي الأول من الشهر الجاري، تقدم نتنياهو إلى الكنيست بطلب الحصانة البرلمانية، على أمل بحث هذا الطلب بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وضغطت قائمة "كاحول لافان" للنظر في الطلب قبل الانتخابات وسط ترجيحات بأن تشكيلة اللجنة في ظل الكنيست الحالي، تملك الأغلبية التي تضمن رفض طلب نتنياهو، ومن شأن رفض طلب الحصانة، أن يؤدي لتقديم نتنياهو إلى المحكمة.

وفي تصريحات لهيئة البث الإسرائيلي، قال نيسنكورين، أمس الإثنين، إن "هناك متسعا كافيا من الوقت لإجراء مناقشات في لجنة الكنيست حول موضوع طلب الحصانة"، وأضاف "سيتم تشكيل اللجنة فور انعقاد الكنيست الأسبوع القادم".

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، يدرس التوجّه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار عقد جلسة الكنيست الأسبوع القادم.