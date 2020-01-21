دراسة: شرب الشاي يطيل عمرك أكثر من سنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت دراسة حديثة، بأن الأشخاص الذين يشربون الشاي بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، يطول عمرهم بسنة و26 شهرا، مقارنة مع الأشخاص الذين نادرا ما يشربون الشاي.

وقالت قائدة البحث، أغاثي كورتيس، إن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، والتي تؤدي إلى حوالي 31% من الوفيات المسجلة.

وقام الباحثون بتحليل خصائص الشاي وفوائده الصحية، وتوصلوا إلى أن تناول هذا المشروب بشكل منتظم، وخاصة الشاي الأخضر، يقلل من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض ومخاطر التعرض لها.

ونشرت الدراسة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، إذ استخدم العلماء بيانات لنحو مئة ألف شخص و902 من البالغين الصينيين، 31.6% منهم يشربون الشاي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

ووفقا لنتائج الدراسة، كانت الآثار أكثر وضوحًا مع الشاي الأخضر، على الرغم من أن نسبة المستهلكين الذين اعتادوا شرب الشاي الأسود كانت ضئيلة نسبيا، أي في حدود 8%.

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وأفاد الباحث في قسم علم الأوبئة بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، دونغفينغ غو، بأن "مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تقل بنسبة 39%، إذا استمرت هذه العادة لمدة ثماني سنوات على الأقل".

وأظهرت نتائج البحث، التي تابعها الباحثون على مدى أكثر من سبع سنوات، أن عدد نوبات أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين، أقل لدى الأشخاص الذين يشربون الشاي.

ورأى دونغفينغ أن فوائد الشاي الأخضر على السكان الآسيويين تختلف عن الغرب، إذ غالبا ما يشرب الغربيون الشاي مع إضافة السكر أو الحليب، مما قد يؤدي إلى فقدان الآثار الصحية للشاي.

وخلصت الاستنتاجات إلى أنه على مدى أكثر من سبع سنوات من المتابعة، كان عدد نوبات أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين أقل لدى الأشخاص الذين يشربون الشاي، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة تصل إلى 30% في المتوسط.