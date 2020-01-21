البركاني يبحث مع مسؤولة بريطانية مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة

الثلاثاء 21 يناير 2020

بحث رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني ، اليوم ، مع رئيسة دائرة شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية البريطانية هيلين وينترتون ،سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومستجدات تطورات الاوضاع باليمن والمنطقة.



وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد اشار البركاني الى الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية والتي كان اخرها الاعتداء الاثم على مسجد بمحافظة مأرب والذي اسفر عن استشهاد اكثر من 100 شخص وعشرات الجرحى ..لافتاً الى ان هذا العمل الاجرامي وحالة العنف والتصعيد من قبل المليشيا الحوثية الحوثي يأتي عقب تقديم المبعوث الاممي مارتن جريفث إحاطتة الى مجلس الامن بـ 24 ساعة وهو ما يؤكد رفض مليشيات الحوثي للسلام أو التهدئة.

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كما جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي وتعثر تنفيذ اتفاق ستكهولم وما يتطلب القيام به خلال المرحلة القادمة للوصول لاتفاق شامل يعمل على إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني..مستعرضاً في ذات الصدد سير تنفيذ اتفاق الرياض..موضحا ان خطوات تنفيذ الاتفاق تسير بصورة ايجابية وان الاشقاء في المملكة العربية السعودية يبذلون جهوداً كبيرة لتنفيذ الاتفاق.

من جانبها عبرت هيلين وينترتون عن تعازيها للشعب اليمني وأسر ضحايا استهداف الجامع بمحافظة مأرب..متمنية الشفاء العاجل للجرحى،واصفة الحادث بالعمل الإجرامي الذي لايمكن القبول به.

واكدت المسوؤلة البريطانية على ضرورة الاسراع في تنفيذ اتفاق الرياض..مجددة وقوف المملكة المتحدة الى جانب الشعب اليمني والشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..موضحة أن بلادها تبذل جهوداً كبيرة وتضع اليمن محل اهتمامها من اجل رفع معاناة الشعب اليمني والتوصل الى حل شامل.