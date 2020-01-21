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الخبجي يطلع غريفيث على سير تنفيذ إتفاق الرياض

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 21 يناير 2020

أطلع عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الدكتور، ناصر الخبجي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث على سير تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة الشرعية في 5 نوفمبر الماضي .

 

وتطرق الخبجي إلى التزام المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ كامل بنود الاتفاق وفق تراتبيتها وتسلسلها الزمني المنصوص عليها في بنود الاتفاق.

 

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وأكد الخبجي أن المجلس الانتقالي الجنوبي نفذ ما عليه من انسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة وإطلاق سراح الأسرى المتحفظ عليهم لدى الانتقالي وتأمين عمل الحكومة في عدن، فيما لا زلنا ننتظر أن تنفذ قوات الحكومة انسحابات متبادلة من أبين وشبوه والمضي في التوافق على تعيين محافظ ومدير أمن عدن، وإطلاق سراح الأسير محمد أحمد الفيضي الذي لا يزال في سجون الحكومة.

 

ونوه الخبجي إلى أن اتفاق الرياض يضعنا أمام استحقاق تشكيل الفريق التفاوضي إثر تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل مشاركة الانتقالي كممثل للقضية الجنوبية وحاملاً لمشروع استقلال الجنوب، مؤكداً على ضرورة التشاور المسبق حول آلية تشكيل الوفد التفاوضي بما يضمن توفير الضمانات الكافية لحل القضية الجنوبية.

 

ومن جانبه أكد السيد مارتن غريفيث بأنه يأمل التسريع في تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم الوصول إلى تشكيل الوفد التفاوضي لضمان الشروع في مفاوضات العملية السياسية الشاملة

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