- 1/2
- 2/2
2020-01-21 | 15:41
2,726 مشاهدة
تلقى نادي الزوراء، خبراً ساراً قبل مباراته المصيرية امام بونيودكور الاوزبكي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم.
وستقام المباراة على ملعب بونيودكور في تمام الساعة 12 من ظهر يوم غدٍ الأربعاء.
وانهى فريق النوارس، تدريباته في العاصمة الاوزبكية طشقند، بمشاركة جميع لاعبيه، حيث تلقى خبراً ساراً بعودة المهاجم مصطفى محمود الى التدريبات.
يذكر أن المواجهة تقام من مباراة واحدة وفي حال تعادل الفريقان سيتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية، ومع استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء.
وانهى فريق النوارس، تدريباته في العاصمة الاوزبكية طشقند، بمشاركة جميع لاعبيه، حيث تلقى خبراً ساراً بعودة المهاجم مصطفى محمود الى التدريبات.
يذكر أن المواجهة تقام من مباراة واحدة وفي حال تعادل الفريقان سيتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية، ومع استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر الزوراء يتلقى خبراً ساراً قبل مواجهة بينداكور بملحق الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.