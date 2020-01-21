الزوراء يتلقى خبراً ساراً قبل مواجهة بينداكور بملحق الابطال

وستقام المباراة على ملعب بونيودكور في تمام الساعة 12 من ظهر يوم غدٍ الأربعاء.

وانهى فريق النوارس، تدريباته في العاصمة الاوزبكية طشقند، بمشاركة جميع لاعبيه، حيث تلقى خبراً ساراً بعودة المهاجم مصطفى محمود الى التدريبات.



يذكر أن المواجهة تقام من مباراة واحدة وفي حال تعادل الفريقان سيتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية، ومع استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء.