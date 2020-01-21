مواعيد مباريات ليوث الرافدين في كأس العرب

رياضة 2020-01-21 | 15:27 1,594 مشاهدة اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباريات البطولة العربية للمنتخبات الشباب 2020 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية واوقعت القرعة منتخب الشباب في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات تونس وموريتانيا والكويت. وفيما يلي جدول مباريات ليوث الرافدين: Advertisements العراق X تونس 17 شباط (الساعة 02:45 ظهراً) العراق X الكويت 20 شباط (الساعة 02:45 ظهراً)



العراق X موريتانيا 23 شباط (الساعة 03:30 ظهراً) العراق X موريتانيا 23 شباط (الساعة 03:30 ظهراً) وستقام البطولة بمشاركة 16 منتخباً للفترة من 17 شباط حتى 5 آذار القادم.

المحرر: محمد خليل

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