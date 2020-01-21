رسمياً.. عبد الوهاب ابو الهيل مدرباً للانصار اللبناني

رياضة 2020-01-21 | 15:18 678 مشاهدة اعلن نادي الانصار اللبناني، تعاقده مع المدرب العراقي، عبد الوهاب ابو الهيل لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "إدارة نادي الأنصار، تعاقدت مع المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل قادماً من الإخاء الأهلي عاليه وذلك لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة وتحديداً في كأس الاتحاد الآسيوي الذي ينطلق في العاشر من شباط المقبل".



وكانت إدارة نادي الأنصار قد وافقت على استقالة المدير الفني السابق نزار محروس ومساعده محمد سائد سويدان اللذين التقيا رئيس النادي نبيل بدر قبل مغادرتهما لبنان.

المحرر: محمد خليل

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