متظاهرون يقطعون طريقاً قرب ملعب الشعب وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقيام متظاهرين بقطع طريق قرب ملعب الشعب وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين قاموا، عصر اليوم، بقطع طريق بالقرب من ملعب الشعب باتجاه طريق محمد القاسم".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.