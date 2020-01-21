نائب يتهم احزاب السلطة والنخب الحاكمة بالمماطلة والتسويف في تشكيل الحكومة

اتهم النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الثلاثاء، احزاب السلطة والنخب الحاكمة بالمماطلة والتسويف في تشكيل الحكومة، فيما اعتبر التمديد او اعادة الثقة للحكومة الحالية بانه كارثة سياسية ودستورية.

وقال العقابي لـ الخليج 365، إن "هنالك تراخي وتسويف ومماطلة واضحة وبينة من الكتل الكبيرة والمعنية بهذا الملف وتحديداً من الكتل المعنية بتشكيل هذه الحكومة"، مبيناً ان "هذه المماطلة والتسويف من احزاب السلطة والنخب الحاكمة هو غير مقبول ولعله لاهداف بعضها تم التصريح بها وهو الرغبة باطالة عمر هذه الحكومة لاطول فترة ممكنة وهو انتهاك صارخ للدستور والمطالب الشعبية وهو أمر غير سليم".



وأضاف العقابي، أن "البعض الاخر تحدث عن اعادة الثقة بالحكومة الحالية وهذا أيضاً يمثل كارثة كبيرة سياسياً ودستورياً"، لافتا إلى ان "الحكومة الحالية فشلت في اداء مهامها وواجباتها، بالتالي فعلينا التعجيل بتشكيل حكومة جديدة قوية وقادرة ومؤهلة على تلبية المطالب الشعبية وتضع في أولوياتها جميع الاجندات والاهداف الوطنية المطلوبة للمرحلة المقبلة".

