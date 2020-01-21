اتحاد الكرة يرسل استقالته الجماعية الى 'فيفا' وينتظر رد الاخير غداً

وكان اتحاد الكرة، قد اتفق مع النجم الدولي السابق عدنان درجال بتقديم استقالته الجماعية مقابل سحب درجال لجميع الشكاوى في المحاكم المحلية ومحكمة "كاس" للنزاعات الرياضية الدولية.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، ارسل استقالته الجماعية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء".



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واوضح ان "الاتحاد ملتزم بتنفيذ اتفاقيته مع عدنان درجال، حيث وقع جميع الاعضاء على كتاب الاستقالة الجماعية"، مبيناً ان "فيفا لن يمانع في قبول الاستقالة".

واضاف جبار، أن "الاتحاد الدولي سيرسل موافقته على الاستقالة يوم غدٍ الاربعاء، والان يأتي الدور على الطرف الاخر لينفذ بنود الاتفاق".