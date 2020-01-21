كوريا الشمالية تعلن تجميد التزام وقف التجارب النووية

أعلنت كوريا الشمالية، الثلاثاء، عدم التزامها بوقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بعد أن تجاهلت الولايات المتحدة مهلة بنهاية العام حددتها بيونج يانج لواشنطن لتقديم تنازلات في المحادثات النووية.



وقال جو يونج تشول، المستشار في بعثة كوريا الشمالية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أمام مؤتمر نزع السلاح المدعوم من المنظمة الدولية "لم نعد نرى سبباً للتقيد من جانب واحد بالتزام لا يحترمه الطرف الآخر".



واتهم جو الولايات المتحدة خلال حديثه في المؤتمر بصفته مبعوث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) بفرض "أكثر العقوبات وحشية ولا إنسانية" على بلاده.

وأضاف: "إذا استمرت الولايات المتحدة في مثل هذه السياسة العدائية تجاه بلاده فلن يكون هناك أبداً نزع للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وقال: "إذا حاولت الولايات المتحدة فرض مطالب أحادية الجانب واستمرت في فرض العقوبات، فقد تضطر كوريا الشمالية للبحث عن مسار جديد".

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ثلاثة اجتماعات

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ثلاثة اجتماعات منذ يونيو/حزيران 2018، لكن المفاوضات المرتبطة بنزع أسلحة بيونج يانج النووية تجمدت منذ انهيار قمة هانوي في فبراير/شباط الماضي.

وقبل انهيار القمة، قال ترامب إن علاقته بكيم ممتازة حتى إنهما "وقعا في حب بعضهما البعض".





وخلال اجتماع عقده حزبه الحاكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن كيم جونغ أون انتهاء تعليق كوريا الشمالية لتجاربها النووية وتلك التي تجريها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وشكّل تعليق هذا النوع من التجارب الذي التزمت به بيونج يانج طوعاً محور الدبلوماسية النووية بينها وبين واشنطن خلال العامين الماضيين، التي لم تحقق أي تقدم يُذكر.

وجاءت تصريحات كيم بعد أن انتهت مهلة غايتها نهاية العام كان قد منحها للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وبوينج يانج.

والولايات المتحدة تجاهلت عملياً مهلة نهاية العام التي حددها كيم، وهونت من شأنها، لإظهار مزيد من المرونة لاستئناف المحادثات الهادفة لتفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.