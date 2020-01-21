السجن 15 عاما لقنصل إيطالي سابق أدين بتهريب الآثار في مصر

آثار مصرية تم ضبطها في إيطاليا- أرشيفية

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بمعاقبة قنصل إيطالي سابق بالسجن غيابياً 15 سنة، بتهمة تهريب الآثار المصرية.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر (جنوب)، أوتكر سكاكر، بالسجن غيابياً لمدة 15 عاماً؛ وذلك في اتهامه بتهريب الآثار المصرية خارج البلاد.



وتعود أحداث القضية إلى مايو/أيار 2018 عند ضبط "حاوية دبلوماسية" بمدينة ساليرنو الإيطالية مليئة بقطع أثرية مصرية يشتبه في أثريتها.

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وآنذاك، أصدر النائب العام قراراً بفتح تحقيقات موسعة، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية.

وإثر ذلك، تبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية استردتها القاهرة جميعاً.

ومن وقت لآخر، تعلن القاهرة استرداد آثار مسروقة ومهربة للخارج.

وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت وزارة الآثار المصرية، في بيان رسمي، فقدان 32 ألفاً و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاماً مضت.