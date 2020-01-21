البنك الأوروبي يبحث معا بنك إنجلتر مستقبل العملات المعدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

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أعلن بنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن أن بنوكا مركزية رئيسية ستبحث معا إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها، وسط حديث متصاعد عن مستقبل المال ومن سيتحكم فيه.



وقال البنكان في بيان، إن ”المجموعة ستعكف على تقييم الخيارات الاقتصادية والعملية والفنية لتصميم العملة، بما في ذلك التوافق عبر الحدود؛ فضلا عن نقل المعرفة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الناشئة“.

وأضاف البنكان، أن ”البنوك المركزية لبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان والسويد وسويسرا ستتبادل خبراتها في إطار مجموعة جديدة يرأسها بينوا كوير، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي الأوروبي، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية“.وتسرع البنوك المركزية في أنحاء العالم خطى دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها، بعد سعي فيسبوك لإصدار العملة ليبرا، ويبدو أن البنك المركزي الصيني يتصدر السباق بين البنوك الرئيسية، وأنه بصدد إصدار عملته الإلكترونية، وإن كانت تفاصيل هذا المشروع ما زالت شحيحة جدا.