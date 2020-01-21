رئيسة تايوان تشكو الصين‎ للبابا فرنسيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365

كتبت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، إلى البابا فرنسيس تشكو له من ضغوط الصين على الجزيرة التي تقول بكين إنها جزء من الأراضي الصينية، وقالت في خطابها الذي نُشر، اليوم الثلاثاء، إن الصين تسعى لتهديد الديمقراطية والحرية في تايوان.

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والفاتيكان من بين 15 دولة فقط تربطها علاقات دبلوماسية مع تايوان، والدولة الوحيدة في أوروبا التي تفعل ذلك، لكن تايبه قلقة من خطوات الفاتيكان لتطبيع العلاقات مع الصين، خاصة بعد اتفاق تاريخي مع بكين في عام 2018 حول تعيين الأساقفة.

ومارست الصين، التي تعتقد أن تساي تريد استقلال تايوان رسميا، ضغوطا على الرئيسة التي انتُخبت لفترة أخرى بأغلبية ساحقة الشهر الجاري، بناء على وعد منها بأن تتصدى لبكين.وتقول تساي: إن تايوان دولة مستقلة اسمها جمهورية الصين، وهو الاسم الرسمي للجزيرة.

وكتبت تساي في خطابها إلى البابا الذي نشره مكتب الرئيسة، اليوم، تقول إن تايوان تأمل في حل سلمي لخلافاتها مع الصين.