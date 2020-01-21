الفضائح تتوالى.. استقالة الإعلامي حسام الغمري من قناة «الشرق» الإخوانية.. ويكشف عن فبركة معتز مطر للأخبار أبرزها «تفجير الكعبة» و«فيديو محمد رمضان»

أعلن الإعلامي حسام الغمري، أحد إعلاميي قناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، عن استقالته، وذلك في تغريدة نشرها العاملون المسيطرون حالياً على الحسابات الرسمية للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب العاملون عبر الحساب الرسمي لقناة "الشرق" على تويتر: "إستقالة الإعلامي حسام الغمري".

وأضاف العاملون في التغريدة إن حسام الغمري "بيفضح سياسات القناة وبيقول ان الاخبار اللي معتز بينزلها مفبركة".

وأرفق العاملون التغريدة بثلاث وثائق، التي يبدو وأنها كُتبت بواسطة الإعلامي حسام الغمري، والتي أثبت فيها فبركة الإعلامي معتز مطر للأخبار، فضلاً عن قيام إدارة القناة بافتعال الأحداث والتي كان أبرزها "تفجير الكعبة"، وفبركة فيديو محمد رمضان .

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وجاء في الوثيقة أن إدارة القناة هاتفت العاملين بالقناة وطلبت منهم نصاً "قطع الإرسال وإظهار مذيع أخبار لقراءة خبر واحد أن هناك تفجيرًا بالكعبة".

وأضافت: "حين طالبنا الإدارة الوقت للتحقق من الخبر أفادت بثقة أنها أرسلت لنا فيديو بالحادث".

وتابعت الوثيقة: "الحمد لله لم نستجب لتوجيهات الإدارة رغم تأكيدها وقررنا التحقق من الخبر بمهنية فوجدناه مفبركاً كتلك الوثائق التي نشرتها الإدارة في برنامج مع معتز عن ساعات قدمت كمكافأة لاعضاء البرلمان وثبت أن هذه الوثائق مفبركة، مما عرض القناة لحرج شديد عملنا على حمياتها منه في حالات عديدة مثل فيديو الممثل محمد رمضان لعل الإدارة تذكر".