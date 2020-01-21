«الشرق» الإخوانية في مهب الريح.. العاملون يعلنون سيطرتهم على القناة ويصدرون بياناً.. ويسربون عقود معتز مطر وهشام عبدالحميد

- شريف الجنيدي

أصدر العاملون في قناة "الشرق" الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بياناً، يعلنون فيه سيطرتهم على القناة وانقلابهم على قياداتها، فضلاً عن تسريبهم لعقود المذيعين في القناة أبرزهم معتز مطر والممثل الهارب هشام عبدالحميد.

وقال العاملون، في بيانهم الذي نشروه عبر الحساب الرسمي للقناة على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، إنه "بعد ظهور بعض التسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريا وحتى الآن، لم نجد أي رد من مالكي القناة، مما يثبت صحة التمويل".

وأضاف البيان: "بعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى في ظل الرواتب الباهظة التي يتحصل عليها بعض من مذيعي القناة، في حين أننا حصلنا على رواتب قليلة على الرغم من صعوبة المعيشة في إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية مجانا".

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وتابعوا: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع، لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمي للقناة المملوك لشركة إنسان والمتمثلة في شخص الدكتور أيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام".

وأوضحوا: "سنقوم بنشر المستندات التي تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".