المستقبل: لعدم تحويل بيروت إلى هدف لتنفيس الغضب أو لتحقيق مآرب سياسية

رأت ​كتلة المستقبل​ النيابية، بعد انتهاء اجتماعها، ان "أمن العاصمة ​بيروت​ وسلامة الناس هي أمانة لدى ​المحتجين​ و​المتظاهرين​ ولا يصح ان تتحول العاصمة الى وسيلة لتحقيق مآرب سياسية"، محذرة من "استمرار المماطلة في تشكيل ​الحكومة​"، مشيرة الى ان "ولادة الحكومة بات حاجة ملحة وضرورة محلية وخارجية لانتشال ​الوضع الاقتصادي​ من الهاوية وتجنب الانجراف نحو تداعيات أمنية ومعيشية".

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