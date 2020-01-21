LBC: اقتراح الحل الحكومي اصطدم بعدم قبول دياب التنازل عن وزارة العمل لفرنجيه

أكدت معلومات لقنا الـ "LBCI" أن "اقتراح الحل الحكومي اصطدم بعدم قبول رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ التنازل عن ​وزارة العمل​ لرئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجيه​ وتريث رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بإعطاء جواب عن تنازله عن ​وزارة الثقافة​". إضغط للمزيد

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