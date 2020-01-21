السفارة الأميركية في ليبيا: لاستئناف النشاط النفطي في ليبيا فورا

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​ليبيا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها "تشعر بقلق عميق لأن يتسبب وقف نشاط مؤسسة ​النفط​ الوطنية الليبية، بتفاقم الحالة الإنسانية في ليبيا"، مشددة على "ضرورة استئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنفط على الفور".

هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت في وقت سابق أن "إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام، في حال استمر إغلاق المنشآت النفطية في البلاد".