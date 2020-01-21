الاتحاد الأوروبي : لضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف النزاع في اليمن

أكد مفوض ​الاتحاد الأوروبي​ لشؤون إدارة الأزمات جانيز ليناريتش، خلال لقائه مع وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​، على "ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف النزاع في ​اليمن​"، مشيراً الى "ضرورة بذل جهود دولية وبناءة وعاجلة لإنهاء الصراع".

هذا وأعرب المبعوث الأممي لليمن ​مارتن غريفيث​، في وقت سابق عن "أمله التسريع في تنفيذ بنود اتفاق ​الرياض​ و​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ ومن ثم الوصول إلى تشكيل الوفد التفاوضي لضمان الشروع في مفاوضات العملية السياسية الشاملة".