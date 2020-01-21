الاتحاد الأوروبي : لضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف النزاع في اليمن

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات جانيز ليناريتش، خلال لقائه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على "ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف النزاع في اليمن"، مشيراً الى "ضرورة بذل جهود دولية وبناءة وعاجلة لإنهاء الصراع".
هذا وأعرب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، في وقت سابق عن "أمله التسريع في تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم الوصول إلى تشكيل الوفد التفاوضي لضمان الشروع في مفاوضات العملية السياسية الشاملة".
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