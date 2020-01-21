جاويش أوغلو: هل يريد حفتر حلا سياسيا أم عسكريا؟

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، في حديث له، إنه "يجب على قائد "​الجيش الوطني​ الليبي" ​خليفة حفتر​، الامتثال للدعوات للحل السياسي للصراع في ​ليبيا​، واتخاذ خطوات للتهدئة على الأرض، وان رفض حفتر التوقيع على بيان مشترك في ​برلين​ أثار الشكوك حول نواياه"، متسائلاً "هل يريد حفتر حلا سياسيا أم عسكريا؟ حتى الآن يظهر موقفه أنه يريد حلا عسكريا"، لافتاً الى "ضرورة عودة حفتر فورا إلى مسار الحل السياسي واتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية بما يتماشى مع دعوات ​المجتمع الدولي​ للتهدئة على الأرض".

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