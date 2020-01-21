غانتس: سأعمل على ضم غور الأردن لإسرائيل بعد انتخابات الكنيست المقبلة

أعلن زعيم التكتل المعارض الإسرائيلي "أزرق أبيض" بيني غانتس أنه "سيعمل على ضم غور الأردن لإسرائيل بعد انتخابات الكنيست المقررة في 2 اذار المقبل، وسيطبق هذا الامر بطريقة متفق عليها وطنيا وبالتنسيق مع المجتمع الدولي"، واصفاً غور الأردن بأنه "الجدار الدفاعي الشرقي لدولة إسرائيل في أي سيناريو مستقبلي، وبإنه جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
بدوره تحدى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو غانتس على الفور لإثبات التزامه بما يمثل خطوة مثيرة للجدل، وسط إصرار الفلسطينيين على أن تكون هذه المنطقة جزءا من دولة فلسطينية، ودعاه لتنفيذ الضم عبر الكنيست فورا.
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