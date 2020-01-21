غانتس: سأعمل على ضم غور الأردن لإسرائيل بعد انتخابات الكنيست المقبلة

أعلن زعيم التكتل المعارض ال​إسرائيل​ي "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​ أنه "سيعمل على ضم غور ​الأردن​ لإسرائيل بعد ​انتخابات​ ​الكنيست​ المقررة في 2 اذار المقبل، وسيطبق هذا الامر بطريقة متفق عليها وطنيا وبالتنسيق مع ​المجتمع الدولي​"، واصفاً غور الأردن بأنه "الجدار الدفاعي الشرقي لدولة إسرائيل في أي سيناريو مستقبلي، وبإنه جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

بدوره تحدى رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ غانتس على الفور لإثبات التزامه بما يمثل خطوة مثيرة للجدل، وسط إصرار ​الفلسطينيين​ على أن تكون هذه المنطقة جزءا من دولة فلسطينية، ودعاه لتنفيذ الضم عبر الكنيست فورا.