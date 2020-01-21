اشكال وتلاسن خلال الجمعية العمومية لنقابة أصحاب محطات المحروقات

وقع اشكال وتلاسن خلال انعقاد الجمعية العمومية لنقابة أصحاب محطات المحروقات خلال درسها ما آلت إليه الأوضاع بالنسبة الى ملف البنزين والمازوت والخسائر التي يتكبّدها أصحاب المحطات.
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