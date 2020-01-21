ارتفاع منسوب نهر العاصي نتيجة الامطار الغزيرة

شهدت منطقة ​الهرمل​ ​تساقط امطار​ غزيرة ارتفع معها منسوب العاصي بشكل ملحوظ. كما تساقطت ​الثلوج​ على المرتفعات الجبلية ما تسبب ب​قطع الطرق​ المؤدية إلى سير ​الضنية​ وعكار، فيما طريق القصر ​القبيات​ سالكة بصعوبة. إضغط للمزيد

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