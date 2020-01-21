ارتفاع منسوب نهر العاصي نتيجة الامطار الغزيرة

شهدت منطقة الهرمل تساقط امطار غزيرة ارتفع معها منسوب العاصي بشكل ملحوظ.
كما تساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية ما تسبب بقطع الطرق المؤدية إلى سير الضنية وعكار، فيما طريق القصر القبيات سالكة بصعوبة.
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