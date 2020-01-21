كنعان: لا نعطل ولسنا مع التعطيل ونقف الى جانب كل من يريد انجاح مهمة الحكومة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​، بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي"، ان "​الحكومة​ ستولد بالرغم مما نسمعه من صعوبات ونعاني منه، والتكتل يقدم كل التسهيلات ونحن في وضع استثنائي لانقاذ البلد لا لصراع ​السلطة​"، مشيراً الى ان "منطق ١٤ و ٨ اذار لم يعد واردا والاهم هو المشروع الانقاذي ومهمة الحكومة وما ستفعله في ​الاقتصاد​ و​الدواء​ و​الخبز​ وحاجات الناس، والتكتل لا يعطل ولسنا مع التعطيل ونحن الى جانب كل من يبذل جهدا لنجاح مهمة الحكومة"، موضحاً ان "الوقت هو للانقاذ، وليس للصراعات والسجالات السياسية ونقول للبنانيين لن ندخل في صراع حصص ومصالح ونريد حلا سريعا يؤمن استمرارية الدولة"، لافتاً الى "عدم الرغبة بالدخول في السجالات او حكومة لون واحد، ومستعدون للتعاون مع كل من لديه نية صادقة لتسهيل مهمة الحكومة، والمطلوب هو الوصول الى نتائج والوقت للقرارات الشجاعة والتضحية مطلوبة من الجميع".

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