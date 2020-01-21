RT: تفجير أنبوب للنفط في ذي قار جنوب العراق واشتعال النار فيه

افادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن أنبوبا للنفط في منطقة ​ذي قار​، جنوب ​العراق​، تعرض للتفجير وقد توجهت فرق الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق، مشيرا الى ان "​المحتجين​ في ذي قار، قطعوا الطريق الدولي باتجاه العاصمة ​بغداد​ ومنعوا مرور ​الشاحنات​".

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