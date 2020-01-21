البزري: الحل الحقيقي لمنع تطور الأحداث يبدأ بإسترداد المال المنهوب

وجّه رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري نصيحة لكل من يخشى إستمرار أحداث العنف والمواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، معتبراً أن الحل الحقيقي لمنع تطور الأحداث يبدأ بإسترداد المال المنهوب من خزائن الدولة، والأموال التي أُخرِجت من البلاد بصورةٍ غير شرعية.
واكد ان "التظاهرات هي نتيجة لمعاناة اللبنانيين من الهدر والفساد وسوء إدارة أمور الدولة، وحلُّها لا يكون بمواجهة المتظاهرين وبقمعهم، وإنما يكون بمعالجة أسبابها".
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