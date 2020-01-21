البزري: الحل الحقيقي لمنع تطور الأحداث يبدأ بإسترداد المال المنهوب

وجّه رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ نصيحة لكل من يخشى إستمرار أحداث ​العنف​ والمواجهات بين ​المتظاهرين​ و​القوى الأمنية​، معتبراً أن الحل الحقيقي لمنع تطور الأحداث يبدأ بإسترداد ​المال​ المنهوب من خزائن ​الدولة​، والأموال التي أُخرِجت من البلاد بصورةٍ غير شرعية.

واكد ان "​التظاهرات​ هي نتيجة لمعاناة اللبنانيين من الهدر و​الفساد​ وسوء إدارة أمور الدولة، وحلُّها لا يكون بمواجهة المتظاهرين وبقمعهم، وإنما يكون بمعالجة أسبابها".