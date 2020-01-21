بري التقى البير منصور وعرض معه آخر المستجدات

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ النائب ​البير منصور​ حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الوضعين المالي والاقتصادي وآخر المستجدات السياسية . على صعيد آخر ارجأ رئيس المجلس الجلسة النيابية التي كانت مقررة في ​الساعة​ الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في ٢٢ و٢٣ من الشهر الجاري لمناقشة ​الموازنة العامة​ والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٠ الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء في ٢٧ و٢٨ كانون الثاني عام ٢٠٢٠ ومساء اليومين المذكورين وذلك لنفس الموضوع.

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