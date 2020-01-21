نقيب الاطباء: لالتزام القوانين الدولية في استعمال الرصاص المطاطي

ابدى نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ اسفه "للاصابات التي تعرض لها المتظاهرون في الايام الاخيرة، واستخدام الرصاص المطاطي بطريقة تتنافى والاعراف الدولية في استعمالها ما ادى الى العديد من الاصابات المؤذية والخطرة".

وشكر ابو شرف الاجهزة و​القوى الامنية​ التي تعمل على المحافظة على الامن والاستقرار في البلاد، داعيا الى "ضرورة التزام هذه الاجهزة بالقوانين والاعراف الدولية المتعلقة باستعمال القوة لمكافحة اعمال الشغب، لا سيما لناحية استعمال الرصاص المطاطي، ضمن الشروط المتعارف عليها دوليا، وبطريقة لا تؤذي ​المتظاهرين​ أو تؤدي الى اعاقتهم جسديا".

وطلب الى المواطنين التقيد بالنظام العام بما يكفل للجميع ​حرية التعبير​ والتظاهر السلمي.