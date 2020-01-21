جورج نادر: قلب الحريري على اشجار بيروت وغابت عنه معاناة ابناء الشمال

أكد العميد الركن المتقاعد ​جورج نادر​، ان "الملفت للنظر فيما يحصل في ​لبنان​ حالياً عبر التحركات والمظاهرات هو الوعي السياسي الكبير لدى الشعب والكلام البعيد عن الطائفية"، مشيراً الى ان الطائفة اليوم وفي بعض الاحيان تقوم بحماية الزعران، وبعض الزعران يتوجهون الى المرجعية الدينية او الرجل السياسي من اجل الحصول على الحماية"، مشدداً على ان "كلام رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ الأخير استفزنا كثيراً، فوجود الاخير بالحكم مستفز، واعتكافه في تصريف الاعمال مستفز، وعدم انعقاد ​المجلس الاعلى للدفاع​ ايضاً مستفز، ولا يمكن ان ننسى ان الحريري هو جزء من السلطة"، موضحاً ان "قلب الحريري على بعض حجارة واشجار بيروت، وليس على اهل عكار وشباب عكار اللذين لا يملكون مادة المازوت للتدفئة، واولاد الضنية وعكار يموتون جراء البرد القارس والجوع، مع العلم انهم من اكثر الاشخاص الذين قدموا تضحيات للدولة اللبنانية، ويجب على الحريري ان ينظر اليهم ويقف الى جانبهم"، لافتاً الى ان "اداء ​الجيش اللبناني​ وقائد الجيش ​جوزيف عون​ هو ممتاز، والاخير واعي للمخاطر، ويتحمل ضغوط عديدة من بعض السياسيين لتغير الاداء، وهو يتصرف بالطريقة الصحيحة".