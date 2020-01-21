قماطي اتصل بعميد الأسرى السوريين مهنئا بالحرية

هنأ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال ​محمود قماطي​، باسم قيادة "​حزب الله​"، عميد الأسرى السوريين صدقي المقت الّذي قضى 32 عامًا في ​السجون الإسرائيلية​، مثنيًا على "انتزاعه حرّيته من المحتل وعلى مواقفه البطولية الرافضة لشروط الإحتلال".

ولفت خلال إتصال هاتفي مع المقت، إلى أنّ "كلّ سنوات الأسر والتعذيب لم تثنِ من عزائم الإبطال أمثالكم. أنت اتّخذت قرارك وأعلنت مواقف مشرّفة للعرب والأمة و​سوريا​ و​المقاومة​"، مركّزًا على "أنّني باسم شورى "حزب الله" وقيادة المقاومة أرفع إليك وللقيادة السورية أسمى التحايا والتبريكات للعائلة الكريمة المقاومة، ولأخيك بشر المقت و​الجولان​ي أمل أبو صالح ولكل أهلنا في الجولان ومجدل شمس تحية المقاومة".

وركّز على "أنّنا نتوجّه أيضًا بتحيّة المقاومة إلى كلّ أسرانا البواسل في زنازين الاحتلال الصهيوني من ​الأسرى الفلسطينيين​ والعرب، الّذين شاركوك عذابات الأسر ولكلّ المناضلين الشرفاء ستبقى عنوانًا للشرف والوفاء والتضحية، وإن شاء الله نلتقي مع أهلنا في الجولان المحتل مكللين بالنصر والتحرير".

بدوره، أشار إلى "أنّنا نتوجّه إلى قيادة ​إيران​ بالشكر والتحية، ونحني هامتنا أمام تلك الدماء الطاهرة الّتي سالت على أرض ​العراق​ الحبيب باغتيال قائد "فيلق القدس" ​قاسم سليماني​ و​أبو مهدي المهندس​"، منوّهًا إلى أنّ "باسمي واسم كلّ أحرار الجولان، ولكلّ الشرفاء المنغرسين في أرضهم، نتوجّه بأصدق التحيات إلى المقاومة اللبنانية البطلة وإلى كلّ شرفاء شعبنا اللبناني وإلى قيادة هذه المقاومة وعلى رأسها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ بالتحية والوفاء، فأنتم الأوفياء دومًا وأنتم عنوان وكرامة هذه الأمة".