أشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ الأمير ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "موقفنا واضح ولا لبس فيه ونكرره للجميع حقنا الشخصي والحزبي متنازلين عنه لصالح البلد والأوضاع الصعبة التي يمر بها، أما حق الدروز في التمثيل الصحيح ليس ملكي لأتنازل عنه".

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كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: نتنازل عن حقنا الشخصي والحزبي أمّا حق الدروز فليس ملكنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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