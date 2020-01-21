مصادر للنشرة: مسار التأليف إيجابي والحكومة قريبة

علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة ان أجواء التأليف الحكومي إيجابية، وان هناك افكاراً جرى تسويقها ونالت موافقة معظم القوى المشاركة في الحكومة. واضافت المصادر ان هناك روتوش بسيط يجري حول بعض الحقائب.
ولم تستبعد المصادر ان تولد الحكومة في الساعات المقبلة اذا أكملت الاجواء الإيجابية في مسار التأليف.
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