مصادر للنشرة: مسار التأليف إيجابي والحكومة قريبة

علمت "​الخليج 365​" من مصادر مطلعة ان أجواء التأليف الحكومي إيجابية، وان هناك افكاراً جرى تسويقها ونالت موافقة معظم القوى المشاركة في ​الحكومة​. واضافت المصادر ان هناك روتوش بسيط يجري حول بعض الحقائب.

ولم تستبعد المصادر ان تولد الحكومة في ​الساعات​ المقبلة اذا أكملت الاجواء الإيجابية في مسار التأليف.