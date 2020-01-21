جميل السيد: على دياب ان يقدم للرئيس عون التشكيلة الحكومية فورا

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "أمّا وأنّ الرئيس المكلّف ​حسان دياب​ قد أنهى مشاوراته وإطّلع على كل المواقف وبما أن الغنج السياسي ممنوع في زمن الإنهيار،فقد بات عليه ممارسة مسؤولياته الدستورية،وأن يقدّم فوراً للرئيس ميشال عون التشكيلة التي يراها مناسبة،ثم لمجلس النوّاب منْح الثقة أو لا وأي تأخير هو تقصير من دياب".

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