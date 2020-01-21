الزهيري باسم أصحاب المحطات:سنضيف 1900 ليرة على كل صفيحة محروقات

أعلن صاحب محطات الزهيري، ​رجا الزهيري​، باسم أصحاب المحطات، أنّه سيضاف 1900 ليرة على كل صفيحة محروقات اذا رضيت الوزراة او لم ترض. إضغط للمزيد

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